В Пентагоне заявили о намерении создать новый тип ядерной бомбы B61

Представители минобороны США сказали, что решение о создании нового типа бомбы B-61отражает оценку меняющейся обстановки в области безопасности.

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Пентагон сообщил о намерении США создать новый вариант ядерной бомбы B61, получивший обозначение B61-13. Документ с соответствующим решением вышел на сайте минобороны США.

Согласно сообщению ведомства, разработкой и производством ядерного боеприпаса займутся Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) и Министерство энергетики США. Отмечается, что новый тип B61 заменит некоторые боеприпасы B61-7, и будет соизмерим с ним по мощности: седьмая версия бомбы имеет большую мощность, чем B61-12.

«Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать арсенал, который необходим стране для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также на гарантию безопасности наших союзников», - говорится в сообщении Пентагона.

Недавно NNSA провели испытания на подземном ядерном полигоне в Неваде, совершив химический взрыв. Испытания прошли в тот же день, когда Госдума РФ приняла решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.