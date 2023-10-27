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Женщины на митингах в Киеве, Одессе и Полтаве потребовали демобилизации украинских военных

Ирина Елагина
17:14 27.10.2023
Украинские женщины возмущены, что их мужья находятся в зоне военного конфликта с Россией почти 600 дней, и требуют провести демобилизацию и ротацию.
Женщины на митингах в Киеве, Одессе и Полтаве потребовали демобилизации украинских военных
© Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Десятки женщин в Киеве, Одессе и Полтаве вышли на митинги протеста и потребовали провести демобилизацию на Украине и вернуть домой мужчин, призванных в ряды ВСУ в феврале 2022 года. Об этом пишет украинский «Телеграф».

Акции протеста прошли под общим слоганом «Пришло время других». В руках у женщин были самодельные плакаты с короткими историями о службе их родных на войне.

«Мой муж на войне уже 586 дней! Мои дети растут без отца уже 610 дней!» - рассказали участницы акции в Киеве.

Одна из женщин пришла на митинг с детской коляской, на которую прикрепила плакат с надписью «Хочу засыпать в объятиях папы. Лучшая мотивация - это демобилизация!».

Как пишет «Телеграф», вышедшие на митинг женщины переживают за своих родных на фронте, понимая, насколько они истощены морально и физически, находясь столько времени на войне безо всякой замены и отпуска.

Напомним, что сегодня на брифинге в Минобороны РФ сообщалось о крайне низком уровне морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ в зоне ответственности «Западной» группировки войск. Об усталости и моральном истощении в рядах ВСУ говорят и сдающиеся в плен боевики.

Ранее сообщалось, что в Одессе сменили русскоязычную вывеску на здании горсовета на надпись на английском языке.

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