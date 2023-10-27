Русскую надпись на здании горсовета в Одессе сменили на английскую

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Со здания городского совета Одессы сняли табличку на русском языке и заменили ее на ту, где надпись сделана на английском.

«Очень оперативно с фасада здания Одесского городского совета демонтирована русскоязычная доска», - сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

На соответствующей фотографии виден старый и новый текст: вместо «Одесский городской совет» теперь на здании висит Odesa city council.

Ранее стало известно, что в Одессе решили переименовать площадь Льва Толстого и дать ей название в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. Однако местные жители проголосовали против.