Минобороны России сообщило о сдаче в плен 54 украинских военнослужащих за неделю

В ведомстве сообщили о критически низком уровне морально-психологического состояния противника в зоне ответственности «Западной» группировки войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российским военнослужащим за неделю в плен сдались 54 бойца ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве указали на низкое морально-психологическое состояние противника в зоне ответственности «Западной» группировки, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях.

С 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 высокоточных ударов. Удары наносились по складам с боеприпасами, местам хранения надводных беспилотников, аэродромам, базам горюче-смазочных материалов. Также ВС РФ били по местам, где размещался личный состав противника.

На Купянском направлении за недельный период российским военным удалось отразить 47 украинских контратак и занять более выгодные рубежи и позиции. При этом за указанный период враг потерял в живой силе более 705 человек на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.