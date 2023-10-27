ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева

ФСБ начала проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по факту покушения на Олега Царева.

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В ФСБ РФ сообщили, что по факту покушения на жизнь бывшего украинского депутата Олега Царева было возбуждено уголовное дело.

«...Возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Служба начала следственные действия. Проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, что в Царева дважды стреляли минувшей ночью на территории пансионата в Крыму, где он живет. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Собеседник «Звезды» рассказал, что на входе в пансионат нет досмотра, поэтому туда легко мог проникнуть вооруженный человек.