Рогов сообщил, что экс-депутат Рады Царев в тяжелом состоянии, в него стреляли
В Крыму стреляли в бывшего украинского политика Олега Царева, он в тяжелом состоянии.
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Бывший украинский политик Олег Царев после нападения в Крыму находится в тяжелом состоянии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В экс-депутата Рады стреляли.
«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Местные жители утверждают, что на Царева напали ночью. К его дому подъехали кареты скорой помощи.
Бывший депутат резко высказывался против Евромайдана и осуждал его организаторов. В мае СБУ обвинила его в госизмене.