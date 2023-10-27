В стране и мире Рогов сообщил, что экс-депутат Рады Царев в тяжелом состоянии, в него стреляли Елизавета Егорова В Крыму стреляли в бывшего украинского политика Олега Царева, он в тяжелом состоянии. © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Бывший украинский политик Олег Царев после нападения в Крыму находится в тяжелом состоянии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В экс-депутата Рады стреляли. «Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», - сообщил Рогов в своем Telegram-канале. Местные жители утверждают, что на Царева напали ночью. К его дому подъехали кареты скорой помощи. Бывший депутат резко высказывался против Евромайдана и осуждал его организаторов. В мае СБУ обвинила его в госизмене. Экспертное мнение и аналитика