Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Ракета-носитель с космическими аппаратами стартовала из Архангельской области в интересах Минобороны России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Пуск был осуществлен сегодня боевым расчетом Космических войск ВКС России. Ракета-носитель среднего класса имеет задачу вывести на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России.
Российское оборонное ведомство организовало экскурсию на космодром для 45 воспитанников Московского, Тульского и Тверского суворовских военных училищ. Они увидели пуск ракеты собственными глазами.
Кроме этого, суворовцам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный. В их число вошла и аллея выдающихся начальников космодрома.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.