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Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Елизавета Пронина
12:00 27.10.2023
Ракета-носитель с космическими аппаратами стартовала из Архангельской области в интересах Минобороны России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области

Пуск был осуществлен сегодня боевым расчетом Космических войск ВКС России. Ракета-носитель среднего класса имеет задачу вывести на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство организовало экскурсию на космодром для 45 воспитанников Московского, Тульского и Тверского суворовских военных училищ. Они увидели пуск ракеты собственными глазами. 

Кроме этого, суворовцам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный. В их число вошла и аллея выдающихся начальников космодрома. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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