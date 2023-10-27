МО РФ показало суворовцам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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Воспитанники Московского, Тульского и Тверского суворовских военных училищ понаблюдали за тем, как происходит пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c военными спутниками, сообщает Министерство обороны РФ. Российское оборонное ведомство организовало для суворовцев экскурсию на космодром Плесецк в Архангельской области.

Пуск осуществил сегодня боевой расчет Космических войск ВКС России. Ракеты класса «Союз-2» с космическими аппаратами военного назначения регулярно запускаются с космодрома Плесецк.

Кроме того, молодых людей познакомили с местными юнармейцами и школьниками. Суворовцы ознакомились с достопримечательностями города Мирный, посетили музей, где узнали об истории космодрома, а также своими глазами увидели монтажно-испытательный комплекс для ракеты-носителя «Ангара».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.