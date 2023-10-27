Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах МО стартовала с космодрома Плесецк

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах МО запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© Фото: Минобороны России

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк выполнил боевой расчет ВКС России. Об этом стало известно из сообщения ведомства в Telegram-канале.

С космодрома Плесецк запускают ракеты-носители легкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», пуск которой впервые состоялся в 2023 году, и «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и тяжелого класса «Ангара-А5».

В начале августа, по данным Минобороны России, при помощи «Союза-2.1б» был запущен военный спутник. В тот же день его успешно вывели на орбиту, все прошло в штатном режиме. Также на этой неделе стартовала межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».