МО РФ сообщило о старте ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным спутником

Старт российской ракеты произошел с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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Минобороны России сообщило о старте ракеты-носителя «Союз-2.1Б».

Уточняется, что ракета стартовала сегодня, в 16 часов 20 минут. Старт был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск был выполнен боевыми расчетами Космических войск ВКС Росссии.

Ракета несет на себе космический аппарат, запускаемый в интересах российского оборонного ведомства.

Это уже третий пуск с космодрома Плесецк в этом году и десятый пуск в России.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о готовности РФ сотрудничать со странами Африки в космической сфере.