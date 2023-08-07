МО РФ сообщило о старте ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным спутником
Старт российской ракеты произошел с космодрома Плесецк в Архангельской области.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о старте ракеты-носителя «Союз-2.1Б».
Уточняется, что ракета стартовала сегодня, в 16 часов 20 минут. Старт был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск был выполнен боевыми расчетами Космических войск ВКС Росссии.
Ракета несет на себе космический аппарат, запускаемый в интересах российского оборонного ведомства.
Это уже третий пуск с космодрома Плесецк в этом году и десятый пуск в России.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о готовности РФ сотрудничать со странами Африки в космической сфере.