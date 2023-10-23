В результате удара Израиля по двум домам и мечети в Газе погибли 13 человек

От удара ВВС Израиля по двум жилым домам и мечети аль-Альбани на севере сектора Газа погибли 13 человек.

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Израиль ударил по мечети и двум жилым домам на севере сектора Газа. В результате атаки погибли 13 человек, как сообщает палестинское информагентство WAFA.

«Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в районе Аль-Тернис и по мечети Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек», - передает агентство.

Ранее Израиль создал центр для выслеживания лидеров ХАМАС. Бойцы центра спецопераций будут охотиться за участниками подразделения ХАМАС «Нухба», которые якобы причастны к нападению на израильтян 7 октября.