Al Jazeera: две женщины погибли при обстреле Израилем города Рафах

В результате удара по жилому дому в городе Рафах несколько человек получили ранения.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Две женщины погибли в результате обстрела Израилем жилого квартала в городе Рафах, расположенном в секторе Газа на границе с Египтом. Телеканал Al Jazeera сообщает, что в результате удара по жилому дому есть раненые.

Ранее появилась информация о приведении в режим повышенной готовности пограничного перехода «Рафах». На контрольно-пропускном пункте подготовлены грузовики, которые ожидают сигнала для пересечения границы. За день до этого через КПП «Рафах» в Газу прибыл первый автопоезд, который доставил гумпомощь в заблокированный анклав. У КПП с палестинской стороны разгрузили лекарства и товары первой необходимости, которые направили в южные области сектора, наиболее пострадавшие от израильских обстрелов.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось седьмого октября. Представители ХАМАС и Израиля обменялись ракетно-бомбовыми ударами. Обе стороны обвиняют друг друга в совершении военных преступлений. Мировое сообщество призывает прекратить огонь и попытаться выйти на переговоры.