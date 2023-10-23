Эрдоган предложил турецкому парламенту ратифицировать членство Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация турецкого лидера РИА Новости.

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции», - передает агентство.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу не исключил возможность появления в Швеции и Финляндии военных баз НАТО. По его словам, они, а также ударные виды вооружений могут появиться на территории стран уже в ближайшее время.

В сентябре этого года глава шведского МИД Тобиас Биллстрем заявил, что страна полностью готова к вступлению в союз и ожидает только одобрения Анкары.