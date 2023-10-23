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В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции в секторе Газа

Елизавета Егорова
14:12 23.10.2023
Представитель ХАМАС заявил, что движение способно вести бой и полностью готово к наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.
В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции в секторе Газа
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Представитель палестинских боевиков ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану заявил, что движение в состоянии противостоять наземной операции израильской армии в секторе Газа.

«Сопротивление сплоченное, сильное, способное вести бой и полностью готово противостоять любой наземной агрессии против сектора Газа», - говорится в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Ранее стало известно, что Израиль отменит проведение наземной операции, если боевики освободят заложников.

Миссия уже была отложена несколько раз по совету администрации президента США Джо Байдена. Политик посчитал, что для переговоров о пленных необходимо больше времени.

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