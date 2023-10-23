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NYT: Израиль отложил наземную операцию по совету Байдена

Елизавета Егорова
13:41 23.10.2023
Администрация Джо Байдена посчитала, что наземную операцию ЦАХАЛ нужно отложить, так как на переговоры с ХАМАС о пленных нужно больше времени.
NYT: Израиль отложил наземную операцию по совету Байдена
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Израильские власти несколько раз откладывали проведение наземной операции в секторе Газа из-за переговоров с палестинскими боевиками ХАМАС об освобождении пленных. Как сообщает газета New York Times, администрация президента США Джо Байдена посчитала, что на переговоры нужно больше времени.

«Администрация Байдена предположила, что необходимо больше времени для переговоров по освобождению заложников, доставки помощи палестинцам и определения способов избежать новых жертв среди гражданского населения», - говорится в материале издания.

Напомним, что Байден утвердительно ответил на вопрос о надобности отсрочки наземной операции.

Ранее стало известно, что попытка освобождения 50 израильских заложников ХАМАС провалилась. Переговоры с боевиками при участии США, Израиля и Катара были трудными. Члены группировки признались, что знают местонахождение не всех пленных.

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