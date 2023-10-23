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Песков призвал Латвию подумать над закрытием Балтийского моря для виновников ЧП на «Северных потоках»

Алина Луговая
13:11 23.10.2023
По словам Дмитрия Пескова, Россия не приемлет никаких угроз независимо от того, от кого они исходят.
Песков призвал Латвию подумать над закрытием Балтийского моря для виновников ЧП на «Северных потоках»
© Фото: IMAGO, Susanne Hübner, Susanne Hu, Globallookpress
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Предлагая закрыть Балтийское море для российских судов, Латвии стоит ответить на вопрос о том, будет ли закрыта акватория для виновных в диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они ни исходили.

Ранее дипломат Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для России станет грубейшим нарушением международного права. Он также призвал Запад направить энергию на выявление виновных в подрыве «Северных потоков».

Эксперт Кузнецов в беседе со «Звездой» добавил, что это «невозможно сделать», так как Россия имеет три региона с выходом к Балтийскому морю.

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