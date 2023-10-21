Эксперт Кузнецов усомнился в способности Латвии перекрыть Балтику для России
Заявления президента Латвии о возможности закрытия Балтийского моря для российских кораблей безответственны и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом «Звезде» рассказал директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал закрыть Балтику для России, если будет установлена ее причастность к инциденту с газопроводом Balticconnector.
«Три региона России имеют выход к Балтийскому морю и мы рассматриваем его, как важнейшую акваторию для нашего флота. Разумеется, никто не сможет перекрыть маршрут судов, это невозможно сделать. Подобные заявления президента Латвии безответственны. Человек не совсем отдает себе отчет», - сказал Кузнецов.
По мнению эксперта, международные партнеры Латвии, имеющие на нее политическое и экономическое влияние, не позволят воплотить в жизнь идеи ее президента.
«Это эскалация. Думаю, что заокеанские кураторы их осадят. Лишний момент эскалации, когда идет палестино-израильский конфликт, никому не нужен. На этом фоне раздражать Россию и вызывать ее на новый конфликт, никто не будет», - отметил эксперт.
Резонансные заявления Эдгарса Ринкевичса прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не будет иметь отношения к таким инцидентам, как диверсия на газопроводе. Представитель Кремля предложил президенту Латвии подумать, что делать с Балтийским морем, когда будут установлены истинные виновники теракта на «Северных потоках».