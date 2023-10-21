WSJ: сделка об освобождении пленных с участием США, Израиля и Катара провалилась

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Сделка с участием США, Израиля и Катара, в результате которой могли быть освобождены 50 израильских пленных провалилась. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В материале отмечается, что переговоры об освобождении пленных проходят с трудностями. Изначально ХАМАС вообще не хотел проводить переговоров об освобождении пленных. Ко всему прочему, в движении даже не знали о местонахождении пленных, так как некоторых взяли в плен люди, не принадлежащие к группировке.

Согласно данным издания, стороны рассмотрели несколько предложений, включая временное прекращение огня, возобновление работы водоснабжения сектора Газа, а также предоставление ему гуманитарной помощи.

Накануне власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух американских заложниц, которые находились в руках сторонников ХАМАС в секторе Газа. На границе Газы девушек встретили израильские военные и сотрудники сил безопасности. Сейчас они направляются на одну из военных баз в Израиле, где встретятся с родственниками.