Reuters: Байден просит Израиль отсрочить наземную операцию в Газе

На вопрос «стоит ли Израилю отложить начало наземной операции в анклаве, пока другие пленные не будут освобождены?» президент ответил утвердительно.

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Президент США Джо Байден заявил, что Израилю следует отложить возможную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

В материале сообщается, Байдену задали вопрос «стоит ли Израилю отложить начало наземной операции в анклаве, пока другие пленные не будут освобождены?», на что американский лидер ответил «да».

Напомним, переговоры с участием США, Израиля и Катара, в результате которой могли быть освобождены 50 израильских пленных, провалилась. Стороны рассмотрели несколько предложений, включая прекращение огня, запуск водоснабжения сектора Газа и предоставление Газе гуманитарной помощи.