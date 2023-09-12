Германия и Венгрия не будут выдавать Украине уклонистов

Германия и Венгрия не будут экстрадировать граждан Украины, бежавших от мобилизации, так как это не предусмотрено законодательством стран.

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Германия и Венгрия не будут выдавать Украине ее граждан, бежавших от мобилизации. Об этом сообщают немецкое издание Deutche Welle* и премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», - приводит слова Шемьена издание Hungary Today.

Немецкое же издание ссылается на то, что выдача уклонистов не предусмотрена законодательством страны. Дезертирство не может быть основанием для выдачи гражданина Украины или любой другой страны.

Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, с какими запретами могут столкнуться российские уклонисты. По его словам, гражданам, игнорирующим повестки, могут запретить водить транспортное средство, заключать браки и брать кредиты.

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