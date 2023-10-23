Глава МИД Ирана обсудил с представителем ХАМАС действия Израиля в Газе

Исмаил Хания и Хосейн Амир Абдоллахиан провели разговор о том, как прекратить действия Израиля в секторе Газа.

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания обменялись мнениями относительно прекращения «преступлений Израиля» в отношении сектора Газа.

По телефону они обсудили последние новости, «связанные с сионистской агрессией против сектора Газа» и как «остановить эти жестокие преступления». Об этом сообщили в ХАМАС, его заявление приводит РИА Новости.

Немногим ранее после удара Израиля по двум домам и мечети в Газе погибли 13 человек. Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум домам в районе Аль-Тернис и по мечети Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа.

Прежде палестинское МВД сообщило об обстреле рынка Нусейрат в Газе. По информации ведомства, были погибшие и «большое количество пострадавших».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав эту операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ власти еврейского государства начали проводить операцию «Железные мечи», в ходе которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населенными пунктами.