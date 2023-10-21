Есть погибшие и пострадавшие, говорится в сообщении.

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МВД Палестины сообщило об обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа со стороны Израиля, сообщает РИА Новости. Есть погибшие и «большое количество пострадавших», говорится в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля.

Армия обороны Израиля в ответ полностью блокировала сектор Газа и начала наносить удары по территории анклава.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 4 385, ранены более 13 500 человек.

В Израиле, по последним данным, погибли 1 400 человек, свыше 5 000 пострадали.