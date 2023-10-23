Geo: Имрану Хану предъявили обвинения в разглашении гостайны

Имран Хан, получивший обвинение в разглашении гостайны, не признал свою вину. Его обязали явиться на заседание суда 27 октября.

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Бывшему премьеру Пакистана и лидеру оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрану Хану суд предъявил обвинения в разглашении гостайны. Те же обвинения получил и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши. В отношении политиков начали судебное разбирательство, все доказательства будут протоколироваться судом.

«Обоим лидерам "Техрик-и-Инсаф" были предъявлены обвинения после того, как они подали ходатайство о прекращении предъявления обвинения», - сообщил телеканал Geo.

Хан и Куреши должны будут явиться в суд 27 октября. В материале издания говорится, что свою вину они не признали.

Обвинение политикам связано с секретной телеграммой, в которой американские власти просили правительство Пакистана убрать Хана с поста из-за недовольства США его нейтральной позицией по украинскому конфликту.

Напомним, что Хан был задержан 9 мая по подозрению в коррупции и отмывании доходов. Спустя три дня экс-премьера освободили под залог, однако 17 мая политик сообщил, что его дом окружили полицейские.