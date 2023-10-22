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Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Елизавета Кондрикова
09:41 22.10.2023
Причины временного закрытия моста не называются.
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Керчи временно приостановлено, сообщил информационный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Причины приостановки движения не раскрываются.

Ранее мост перекрывался 30 сентября, дорожники призывали сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала. 

Неделю назад раньше срока на 18 дней было открыто движение по всем четырем полосам Крымского моста после теракта, совершенного киевским режимом 15 июля этого года. Были изготовлены новые пролеты и полностью восстановлено дорожное покрытие моста. Изначально правую часть Крымского моста планировали открыть только 1 ноября.

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