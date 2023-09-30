В стране и мире Крымский мост закрыли для движения машин Ирина Елагина Причины временного закрытия моста не уточняются. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Крымский мост закрыли для автомобилей вечером 30 сентября. О приостановке движения по мосту сообщилTelegram-канал дорожной службы. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - отмечено в публикации. Дорожники просят водителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала. Причины закрытия моста не уточняются. Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября движение по мосту также прекращалось на непродолжительное время. Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта и отрыт после завершения ремонтных работ. Экспертное мнение и аналитика