Крымский мост закрыли для движения машин
Причины временного закрытия моста не уточняются.
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
Крымский мост закрыли для автомобилей вечером 30 сентября. О приостановке движения по мосту сообщилTelegram-канал дорожной службы.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - отмечено в публикации.
Дорожники просят водителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала.
Причины закрытия моста не уточняются.
Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября движение по мосту также прекращалось на непродолжительное время.
Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта и отрыт после завершения ремонтных работ.