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Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили раньше срока

Алина Луговая
13:48 14.10.2023
Правый пролет открыли ровно через месяц после восстановления левого пролета - 14 октября.
Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили раньше срока
© Фото: Telegram, @mkhusnullin
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Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановлено раньше срока и менее чем за три месяца. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что работы по восстановлению моста длились менее трех месяцев необходимо было демонтировать два поврежденный пролета и надвинуть новые. Если левую часть открыли еще 14 сентября, на день раньше, то правую часть планировалось открыть к 1 ноября, однако работы удалось завершить быстрее.

«Благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков», - поблагодарил Хуснуллин дорожников и мостовиков.

По словам Хуснуллина, на изготовление новых пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие - более 360 тонн асфальтобетона.

Напомним 15 июля на Крымском мосту киевский режим организовал теракт, в результате которого девочка из Белгородской области потеряла обоих родителей, а мост получил повреждения.  

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