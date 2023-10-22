США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке дополнительных сил.

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США развернут на Ближнем Востоке батарею ракетных комплексов THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону для усиления защиты американских войск», - говорится в заявлении Остина на сайте Пентагона.

Кроме того, министр обороны США отдал распоряжение о подготовке к развертыванию в регионе дополнительных сил для готовности к быстрому реагированию в случае необходимости.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло седьмого октября. Рано утром Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. ЦАХАЛ объявил о проведении военной операции против движения ХАМАС и боевых крыльев этой организации. В течение нескольких дней после нападения армия Израиля вела огонь по объектам в анклаве. Сейчас Газа находится в полной блокаде. На территорию сектора не поставляется электричество, лекарства, вода, продовольствие и топливо. Стороны конфликта обвиняют друг друга в военных преступлениях.

По различным оценкам, жертвами конфликта со стороны Палестины стали почти 4,4 тысячи человек, включая женщин и детей. Израиль потерял более 1,3 тысячи своих граждан. Накануне в Каире состоялся международный саммит по палестинской проблеме. Его участники достигли соглашения об оказании сектору Газа гуманитарной помощи.