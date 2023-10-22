Al Arabiya: участники «саммита мира» достигли согласия по доставке помощи в Газу

При этом официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми заявил, что некоторые участники конференции хотели осудить лишь одну сторону конфликта.

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Участники прошедшего в Каире «саммита мира» по урегулированию палестино-израильского конфликта пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.

«Каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу», - передает его слова телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель египетского лидера добавил, что прекращение огня на территории анклава и степень осуждения преступлений в отношении гражданских лиц стали предметом разногласий участников конференции.

«Были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта», - сказал Фахми в беседе с телеканалом Sky news - Arabiya.

Как отметил Фахми, несмотря на большую продолжительность саммита ни один из участников (34 страны, ООН, Лига арабских государств и Африканский союз) не покинул встречу.

Накануне вечером Sky News Arabia сообщил, каирский саммит не придет к консенсусу из-за разногласий между его участниками. По данным телеканала, спор возник между арабской группой и представителями Запада, которые хотели, чтобы заявление включало только осуждение атаки со стороны ХАМАС.