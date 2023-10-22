WAFA: в результате удара ЦАХАЛ по кафе в Хан-Юнисе погибли 10 мирных граждан
Как минимум десять мирных граждан стали жертвами удара израильской авиации по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
«Десять гражданских лиц погибли, десятки получили ранения в результате бомбардировки кафе "Рио" в центре Хан-Юниса», - говорится в материале.
Как отмечает агентство, в Хан-Юнисе нашли убежище люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за их разрушения.
Также сообщается, что ЦАХАЛ нанес удары по двум мечетям в лагере Джабалия на севере анклава. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Накануне вечером МВД Палестины сообщило об обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа со стороны израильской армии. Сообщалось, что в результате удара есть погибшие и большое количество пострадавших.