WAFA: в результате удара ЦАХАЛ по кафе в Хан-Юнисе погибли 10 мирных граждан

По данным палестинского информагентства, еще десятки человек получили ранения.

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Как минимум десять мирных граждан стали жертвами удара израильской авиации по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

«Десять гражданских лиц погибли, десятки получили ранения в результате бомбардировки кафе "Рио" в центре Хан-Юниса», - говорится в материале.

Как отмечает агентство, в Хан-Юнисе нашли убежище люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за их разрушения.

Также сообщается, что ЦАХАЛ нанес удары по двум мечетям в лагере Джабалия на севере анклава. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Накануне вечером МВД Палестины сообщило об обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа со стороны израильской армии. Сообщалось, что в результате удара есть погибшие и большое количество пострадавших.