В России с октября зарплаты госслужащих и бюджетников вырастут на 5,5%

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С 1 октября на 5,5% увеличат заработную плату работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Российской Федерации Михаил Мушустин.

Также зарплаты повысят сотрудникам федеральных государственных органов и гражданскому персоналу воинских частей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда приведет к увеличению зарплат более 4,5 миллиона граждан. По его словам, планируется повышение МРОТ на 18,5 процента, что существенно опередит темпы инфляции.

В правительстве также спрогнозировали рост доходов в бюджеты всех уровней вместе с увеличением минимального размера оплаты труда.