Голикова спрогнозировала рост доходов в бюджеты всех уровней из-за увеличения МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысится на 18,5% с 1 января следующего года.

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Увеличение минимального размера оплаты труда даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. Об этом заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«В первую очередь в бюджеты регионов, поскольку туда поступает основной подоходный налог и составляет их основную доходную базу», - цитирует ТАСС слова Голиковой.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Российский лидер напомнил, что с января этого года МРОТ увеличили на 6,3% - до 16 242 рублей в месяц. В общей сложности повышение минимального размера оплаты труда положительно повлияет на доходы почти пяти миллионов человек.