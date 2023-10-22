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Армия Израиля сообщила об ударе по территории Ливана

Владимир Рубанов
21:27 22.10.2023
По сообщению ЦАХАЛ, оттуда планировали запустить ракету.
Армия Израиля сообщила об ударе по территории Ливана
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallook Press
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Армия обороны Израиля нанесла удар по «террористической ячейке в районе Хар-Дова», говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад нанесен удар по террористической ячейке на ливанской территории, планировавшей осуществить запуск противотанковой ракеты в направлении района Хар-Дов на севере Израиля», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что если военизированная ливанская организация «Хезболла» вступит в конфликт на стороне ХАМАС, то ЦАХАЛ, по его словам, нанесет удар «такой силы, которую невозможно представить».

Израильский министр экономики Нир Баркат заявил, что у Ирана есть план открыть войну с Израилем на всех направлениях. Если поддерживаемая Тегераном группировка «Хезболла» присоединится к войне, то Израиль нанесет удар по Ирану, сказал он.

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