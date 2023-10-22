Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ударом, который невозможно представить
Премьер-министр Израиля выступал перед военнослужащими в бронежилете.
© Видео: Israel government press office, AP © Фото: Israel government press office, AP
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предостерег военизированную ливанскую организацию «Хезболла» от вступления в конфликт. Если это произойдет, то ЦАХАЛ, по его словам, нанесет удар такой силы, которую невозможно представить.
«И это будет иметь разрушительные последствия как для "Хезболлах", так и для государства Ливан», - сказал Биньямин Нетаньяху.
Сегодня премьер-министр приехал к военным на севере страны. Во время визита Биньямин Нетаньяху был в бронежилете.
Ранее министр обороны Йоав Галант заявил, что «Хезболла» вступила в бои против Израиля и расплачивается за это.