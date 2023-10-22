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Израиль пригрозил ответить на атаку «Хезболлы» ударом по Ирану

Владимир Рубанов
18:52 22.10.2023
Израильский министр экономики Нир Баркат считает, что у Тегерана есть план открыть войну с Израилем на всех направлениях.
Израиль пригрозил ответить на атаку «Хезболлы» ударом по Ирану
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Израиль нанесет военный удар по Ирану, если поддерживаемая Тегераном группировка «Хезболла» присоединится к войне с ХАМАС. Об этом в интервью Daily Mail заявил министр экономики Израиля Нир Баркат.

Израильский министр считает, что у Тегерана есть план атаковать Израиль на всех направлениях. Если это случится, Израиль мы не просто нанесет ответный удар по этим фронтам, но и «доберется до головы змеи, которой является Иран», сказал Баркат.

По его словам, что иранские аятоллы будут «стерты с лица земли». Его комментарии указывают на возможность быстрой эскалации регионального конфликта и предвосхищают ожидаемое наземное вторжение Израиля в сектор Газа с целью «уничтожить» ХАМАС, пишет издание.

Пока израильские военные готовятся к предполагаемой наземной операции в секторе Газа, растут опасения, что они могут быть вынуждены сражаться на два фронта, поскольку «Хезболла» и Армия обороны Израиля на прошлой неделе обменялись ударами через северную границу с Ливаном.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ударом, который невозможно представить.

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