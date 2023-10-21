Подразделения ЦАХАЛ готовятся к наземной операции в секторе Газа

© Видео: idfofficial, Telegram © Фото: idfofficial, Telegram

Израильские военные сейчас активно готовятся к проведению наземной операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что уже утверждены планы по расширению оперативной деятельности и проводятся учения подразделений регулярного и резервного состава.

«Мы добьемся того, что необходимо, проявив дух борьбы и решимость, чтобы обеспечить безопасность нашего народа на многие годы вперед», - отметил командир 188-й танковой бригады, полковник Ор Воложинский.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что на проведение наземной операции в сектор Газа может потребоваться 2-3 месяца. По его словам, было бы хорошо уничтожить объекты ХАМАС с воздуха.

Однако на данный момент реализовать это невозможно. Эхуд Барак добавил, что ЦАХАЛ нуждаются в «солдатах на земле».