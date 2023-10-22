Курский поселок Теткино частично остался без света после обстрела
Осколками повреждено частное домовладение.
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Часть поселка Теткино осталась без света после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Удар по населенному пункту нанесен сегодня днем.
Никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона. Осколками повреждено частное домовладение.
Аварийные бригады начали восстанавливать подачу электричества, сообщил губернатор и пообещал оказать помощь в ремонте.
Поселок Теткино обстреливают регулярно. Ранее была ранена местная жительница, а при обстреле местного спиртзавода погиб мужчина.