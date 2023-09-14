Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ спиртзавода

В результате обстрела ВСУ спиртзавода в Курской области погиб мужчина. Он был водителем погрузчика.

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В результате обстрела спиртзавода в поселке Теткино Курской области со стороны ВСУ погиб водитель погрузчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», - говорится в сообщении Старовойта.

ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области, прилеты зафиксировали в деревне Елизаветовка, поселках Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Одного мужчину госпитализировали с легким ранением.

Поселок Теткино располагается в одном из шести приграничных районов Курской области, который регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Это не первый случай прилета снарядов на территорию спиртзавода в Теткино.

Ранее от взрывной волны из-за прилета снарядов в курской деревне пострадала женщина. У близлежащего дома были выбиты стекла.