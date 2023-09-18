Жилой дом загорелся в поселке Курской области после обстрела ВСУ
Кроме того, была ранена местная жительница, сейчас она в больнице.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
В поселке Теткино Курской области горит жилой дом, пожар начался в результате обстрела украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.
«Пожарные расчеты тушат возгорание», - сообщил он.
По словам губернатора, в дом попал украинский снаряд, после чего началось возгорание. Старовойт пообещал помочь его жителям в восстановлении.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ была ранена женщина, на данный момент она госпитализирована, ей оказывают помощь врачи.