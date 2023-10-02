Верховный суд США не стал запрещать Трампу участвовать в выборах
Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему американскому президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Соответствующее ходатайство было отклонено.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - цитирует РИА Новости решение инстанции.
Иск против экс-президента США подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, Дональда Трампа нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к конституции, запрещающей замещать позиции «бунтовщикам и мятежникам».
Напомним, в сентябре бывший американский лидер заявил, что его не удастся не допустить до участия в президентских выборах, используя 14-ю поправку к конституции США. По словам Дональда Трампа, под этим нет «юридической основы».
Согласно 14-й поправке, граждане страны не могут занимать государственные должности, если участвовали в военном мятеже. Ограничение законно для тех, кто принял присягу на верность конституции США.
Недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости проведения голосования по поводу объявления импичмента Джо Байдену. По его мнению, американский народ должен принять решение по этому вопросу.