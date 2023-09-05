Трамп заявил о невозможности отстранить его от выборов с помощью 14-й поправки

© Фото: Julia Nikhinson - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что его политическим противникам не удастся не допустить его до участия в президентских выборах в стране, используя 14-ю поправку к Конституции США. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Как и вмешательство в выборы, это просто еще один “трюк”, используемый радикальными левыми коммунистами, марксистами и фашистами, чтобы снова украсть выборы», - написал Трамп.

Он добавил, ссылаясь на специалистов в области юриспруденции, что применение 14-й поправки не имеет под собой «юридической основы» и никак не относится к отстранению Трампа от участия в выборах 2024 года.

Согласно 14-й поправке в конституцию, граждане США не могут занимать государственную должность, если ранее приняли участие в военном мятеже или оказали помощь или поддержку противникам США. Подобное ограничение законно для граждан страны, принявших присягу на верность Конституции Соединенных Штатов.

В конце августа также стало известно о том, что процесс по делу Трампа был назначен судом на 4 марта, в самый разгар президентских выборов в США. Адвокаты Трампа высказались за перенос судебного заседания на 2026 год, так как проведение заседания во время выборов ограничит права Дональда Трампа на справедливое правосудие.