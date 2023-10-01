Экс-министр юстиции Канады заявил, что страна стала убежищем для нацистов

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Нацистские преступники нашли прибежище в Канаде после Второй мировой войны и ушли от наказания. Об этом в эфире CTV заявил экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер, комментируя скандал с приглашением ветерана дивизии СС «Галиция» в Палату общин на встречу с депутатами и послами стран G7.

«В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников», - приводит РИА Новости слова политика.

Котлер пояснил, что сам факт безнаказанного нахождения ветерана СС в Канаде свидетельствует о «безразличии и бездействии» органов власти. Речь идет о событиях 1980-х годов, когда работала комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде - были получены сведения о 800 скрывавшихся нацистах, но итоги расследования так и не были преданы огласке.

Напомним, что инцидент с чествованием в Палате общин Канады 98-летнего нациста вызвал негативную реакцию международного сообщества. Спикер парламента был вынужден выйти в отставку, а канадский премьер принес публичные извинения, назвав «вопиющей ошибкой» овации ветерану дивизии СС, которая убивала поляков и евреев в Галиции во время Второй мировой войны.