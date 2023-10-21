ХАМАС показал кадры освобождения двух американок
Мать и дочь отправят на одну из израильских военных баз, где они встретятся с родственниками.
© Видео: Бригада «Аль-Кассам», Telegram © Фото: Бригада «Аль-Кассам», Telegram
Опубликованы кадры освобождения двух гражданок США, которых члены движения ХАМАС удерживали в заложницах в секторе Газа. Мать и дочь передали сотрудникам Международного Комитета Красного Креста под покровом ночи.
На это представители палестинской организации пошли «по гуманитарным соображениям». По разным оценкам, в анклаве остаются около 200-250 пленных. По словам официального представителя боевого крыла движения ХАМАС Абу Обейда, не менее 22-х человек погибли под израильскими авиабомбами.
Факт освобождения американок официально подтвердили власти Израиля. Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан будут переправлены на одну из израильских военных баз для встречи с родственниками.