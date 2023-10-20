Израиль подтвердил освобождение двух заложниц-американок в Газе

Женщины направляются на одну из военных баз в Израиле. Там состоится их встреча с родственниками.

© Фото: Adel Al Hwajre Keystone Press Agency Globallook Press

Власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух заложниц, которые находились в руках сторонников палестинской организации ХАМАС в секторе Газа. Информацию подтвердили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, передает RT.

Освобожденные - две гражданки США, Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан. На границе сектора Газа их встретили израильские военные и сотрудники сил безопасности. Женщины направляются на одну из военных баз в Израиле. Там состоится их встреча с родственниками.

Освобожденные женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе атаки на кибуц Нахаль-Оз.

Ранее официальный представитель боевого крыла исламского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обейда сообщил об освобождении двух гражданок США по гуманитарным соображениям при посредничестве Катара.