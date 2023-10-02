Дети Рубена Варданяна попросили о помощи в освобождении их отца

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Четверо детей миллиардера и бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, которого недавно задержала Госпогранслужба Азербайджана, обратились к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации. Они попросили помощи в освобождении их отца.

«У нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье», - говорится в заявлении.

По словам детей Варданяна, отец никогда не участвовал в военных действиях. Миссией бизнесмена якобы всегда был поиск мирного решения многолетней распри.

«Мы не хотим, чтобы наш отец стал очередной жертвой политического конфликта», - подчеркивается в обращении.

Дети Варданяна призвали освободить всех несправедливо задержанных армян.

Напомним, ранее глава Нагорно-Карабахской Республики подписал указ, согласно которому все государственные учреждения и организации Арцаха должны быть распущены к 1 января 2024 года. Азербайджан также сообщил, что экс-глава Республики Карабах Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению.