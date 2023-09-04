В своей речи глава МИД Германии поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок внезапно назвала украинское зерно «кокаиновым». Это случилось во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, передает РИА Новости. Что именно имела в виду глава МИД - не известно.

В своей речи Бербок поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности. По ее словам, это должно позволить до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн тонн ежемесячно.

Ранее глава МИД Германии призывала Москву «сделать разворот на 360 градусов», а потом на конференции в ЮАР назвала страну «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

В феврале Бербок также пришлось объясняться насчет своих слов о том, что Европа «ведет войну против России».