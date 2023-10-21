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США и ЕС хотят передавать Киеву доходы компаний от замороженных активов России

Максим Крюков
04:41 21.10.2023
По итогам саммита США - Евросоюз было принято решение рассмотреть возможность передачи Украине доходов частных компаний, полученных напрямую от замороженных суверенных активов РФ.
США и ЕС хотят передавать Киеву доходы компаний от замороженных активов России
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Вашингтон и Брюссель намерены изучить методы передачи Киеву доходов частных компаний, которые были получены от замороженных активов России. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам саммита США - Евросоюза по Украине.

«Мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины», - передает телеканал «360» текст документа.

Помимо этого, участники саммита признали необходимость принять меры, чтобы не допустить коллапса экономики Украины. Соединенные Штаты и Евросоюз настроены активизировать свои усилия, «чтобы помощь отвечала всем потребностям» их сателлита.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о решении создать фонд поддержки Украины, который будет пополняться за счет прибыли с замороженных российских активов. По расчетам бельгийской стороны, Киев может рассчитывать на помощь в размере 1,7 млрд евро.

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