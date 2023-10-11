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В Бельгии решили отдать Киеву доход от замороженных российских активов

Ирина Елагина
17:15 11.10.2023
По расчетам бельгийской стороны, Украина может рассчитывать на помощь в размере 1,7 млрд евро.
В Бельгии решили отдать Киеву доход от замороженных российских активов
© Фото: Daniel Kalker, dpa, Globallookpress
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В Бельгии приняли решение о создании фонда поддержки Украины, который будет пополняться за счет прибыли с замороженных российских активов. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

«Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии», - приводит РИА Новости слова политика.

Премьер-министр пояснил, что в Бельгии принята система налогообложения доходов от замороженных активов и страна вправе ими распоряжаться.

«Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине», - подчеркнул де Кроо.

Средства создаваемого фонда, как отметил бельгийский лидер, пойдут на закупку оружия, гуманитарную помощь и финансирование гражданской миссии ЕС на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин на Международной олимпиаде по финансовой безопасности заявил, что никакая третья сторона не имеет права «присвоить себе чужие деньги или активы».

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