Участники саммита США - Евросоюз заявили об угрозе коллапса украинской экономики

Вашингтон и Брюссель намерены активизировать свои усилия, «чтобы помощь отвечала всем потребностям Украины».

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Участники саммита Соединенных Штатов Америки и Европейского союза по Украине, который прошел в Вашингтоне, признали необходимость принять меры, чтобы не допустить коллапса украинской экономики.

«Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики», - передает ТАСС текст итогового заявления саммита.

Уточняется, что стороны планируют активизировать свои усилия, «чтобы помощь отвечала всем потребностям» Киева. Вашингтон и Брюссель также выразили намерение совместно работать, чтобы «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза».

Стоит отметить, что в заявлении саммита нет упоминаний ни о наступлении ВСУ, ни о решимости «добиться победы над Россией на поле боя». Украине посвящен самый большой раздел - полторы страницы из восьмистраничного документа, передает агентство. Кроме того, США и ЕС пообещали ужесточить санкций в отношении России и продолжить поиск формально легальных методов передачи киевскому режиму доходов от замороженных активов РФ.

Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена предлагает снизить ежемесячную бюджетную финансовую поддержку Украины с 1,1 млрд до 825 млн долларов. В письме, направленном из Белого дома временному спикеру Палаты представителей Конгресса США Патрику Макгенри, Киев испытывает проблемы с экспортом, налоговой базой и дефицит платежного баланса, который спровоцирует экономический кризис, если его не восполнять.