Спорт Представитель Евролиги заявил, что спортивные санкции противоречат правилам МОК Дария Сенникова Владимир Рубанов © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Спортивные санкции противоречат международному праву, правилам Международного олимпийского комитета и ФИФА, заявил «Звезде» исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги серб Горан Шашич на полях форума «Россия - спортивная держава» в Перми. «Я из Сербии и хотел бы напомнить, что мы были под спортивными санкциями в начале 90-х. И меня часто спрашивали, что я думаю про эти запреты. Я считаю, что спортивные санкции противоречат международному праву, они противоречат действующим правилам МОК, ФИФА. Ведь говорится, что недопустимо политическое вмешательство. Тогда почему сейчас это происходит?» - заявил Шашич. Представитель Евролиги сказал, что впервые присутствует на таком форуме. «Меня поразило, что здесь присутствуют не только представители стран БРИКС, но и люди, которые рассказывали о спортивно-дипломатических целях США и Великобритании. Так и должно быть. Всегда должна быть возможность услышать все стороны, а не давать только одну точку зрения, как это происходит в западных СМИ», - отметил он. По словам Шашича, его удивили непоследовательные решения футбольных ассоциаций в отношении российских сборных. «Я был неприятно удивлен решением ФИФА и УЕФА. Но Российская федерация футбола хочет выступать в Азиатской конференции, что, на мой взгляд, является великолепным решением. И это может подтолкнуть остальные виды спорта переместиться в Азию, чтобы не сталкиваться с политическим регулированием Запада», - сказал он. Ранее УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу, а потом под международным давлением отменил это решение. Экспертное мнение и аналитика