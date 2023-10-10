УЕФА отменил решение о допуске российских юниоров

Юношеские российские команды не будут допущены к международным турнирам УЕФА.

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УЕФА отменил принятое ранее решение о допуске юношеских российских команд до международных турниров. Об этом сообщает «360».

О решении допустить к соревнованиям под эгидой ФИФА российских спортсменов не старше 17 лет стало известно 26 сентября. Свои действия исполком федерации объяснил желанием показать миссию футбола как посланника мира и надежды, поскольку детей нельзя наказывать за действия взрослых.

Но после ряд стран, в том числе Украина, Польша и Латвия, отказались играть в соревнованиях, где будут участвовать россияне.